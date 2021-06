DJ Berater: Bei Rente droht dramatische Zuspitzung der Finanzprobleme

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Regierungsberater warnen vor einer "dramatischen" Zuspitzung der Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jahr 2025 und mahnen daher eine zügige Reform an. Unumgänglich sei die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Außerdem müssten in einem zweiten Pfeiler der Reform entweder die Bestandsrenten weniger dynamisiert werden als die Zugangsrenten oder ein degressiver Zusammenhang zwischen Rentenzahlbetrag und Entgeltpunkten eingeführt werden, bei dem die Rente pro Entgeltpunkt mit der Anzahl der Entgeltpunkte abnimmt.

Ohne Reform müssten die Steuerzuschüsse für die Rentenversicherung stark erhöht werden, was an anderer Stelle wie etwa Bildung und Investitionen fehlen würde, warnten die Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schmidt, Professor für Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und Axel Börsch-Supan, Direktor des Munich Center for the Economics of Aging, Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums.

Die Ökonomen betonten, dass bereits 2019 knapp 26 Prozent des Bundeshaushalts in die Rentenversicherung geflossen sei. Dieser Anteil müsste bis 2040 auf über 44 Prozent und bis 2060 auf über 55 Prozent steigen, wenn der Beitragssatz in die gesetzliche Rentenversicherung unter 22 Prozent und das Sicherungsniveau über 48 Prozent gehalten werden sollen.

"Das würde den Bundeshaushalt sprengen und wäre auch mit massiven Steuererhöhungen nicht finanzierbar", sagte Schmidt. "Die jüngere Generation muss wissen, mit welcher gesetzlichen Rente sie in Zukunft rechnen kann." Da sich die Finanzierungsprobleme schon in wenigen Jahren dramatisch zuspitzen werden, müsse zügig gehandelt werden.

Rentenpolitik führte in eine Sackgasse

Die Ökonomen kritisierten die jüngsten Rentenbeschlüsse der Bundesregierung scharf. Diese hätten "in eine Sackgasse geführt", erklärten die beiden in ihrem Gutachten. Der 2005 eingeführte Nachhaltigkeitsfaktor, der die finanziellen Belastungen des demographischen Wandels gleichmäßig auf die ältere und die jüngere Generation verteilt, sei 2018 durch die Haltelinien von mindestens 48 Prozent für das Rentenniveau und höchstens 20 Prozent für den Beitragssatz in seiner Wirkung ausgehebelt worden.

Dies habe die "illusionäre Erwartung" geweckt, dass sich höhere Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und ein niedrigeres Rentenniveau dauerhaft vermeiden ließen. Zudem hätte die Erweiterung der Mütter- und die Einführung der Grundrente zu zusätzlichen finanziellen Belastungen geführt. Schließlich hat die Einführung der "Rente ab 63" die falsche Vorstellung befördert, dass die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung mit keinen oder nur geringen Rentenabschlägen unterlaufen werden kann.

Dilemma für die kommenden Jahre

"Jetzt steht die Rentenpolitik vor einem Dilemma", erklärten die beiden Ökonomen. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor, wie derzeit gesetzlich vorgesehen, ab 2026 wieder greifen würde, gäbe es ein böses Erwachen. Der Beitragssatz würde stark ansteigen und das Sicherungsniveau deutlich fallen, was viele Menschen in ihren Erwartungen enttäuschen würde.

Werden dagegen die Haltelinien fortgeführt, müssten stark steigende Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen. "Das ginge zulasten von Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz und würde die Tragfähigkeit unseres Sozialsystems untergraben", sagte Schmidt, Vorsitzender des Beirats.

Weniger Anstieg in Bestandsrenten oder weniger Geld für Rentenpunkte

Neben der Erhöhung des Renteneintrittsalters seien weitere Schritte notwendig, um die Nachhaltigkeit des Rentensystems zu gewährleisten. Zwei Wege seien denkbar:

Der erste Weg bestehe darin, Bestandsrenten weniger stark zu dynamisieren als Zugangsrenten. Während die Zugangsrenten durch eine Haltelinie von etwa 48 Prozent gesichert werden, werden anschließend die Bestandsrenten nur noch mit der Kaufkraft dynamisiert. Damit könnte der Beitragssatz dauerhaft unterhalb von 23 Prozent stabilisiert werden, gleichzeitig wäre die Kaufkraft der Rente dauerhaft stabilisiert.

Ein Nachteil dieses in Frankreich und Österreich implementierten Modells sei jedoch, dass bei hohem Wachstum der Löhne Menschen, die sehr alt werden, im Verhältnis zu den Löhnen nur sehr niedrige Renten erhalten. Bei niedrigem Lohnwachstum ist dagegen der beitragsentlastende Effekt gering.

Der zweite Weg führt einen degressiven Zusammenhang zwischen Rentenzahlbetrag und Entgeltpunkten ein, bei dem die Rente pro Entgeltpunkt mit der Anzahl der Entgeltpunkte abnimmt. Dieses Modell schützt einen Teil der erworbenen Entgeltpunkte mittels einer Haltelinie und bewertet die übrigen Entgeltpunkte nach geltendem Recht. Diese Abkehr von der strikten "Teilhabeäquivalenz" führt zu einer relativen Aufwertung geringer gegenüber höheren Renten und verringert daher die Gefahr von Altersarmut.

Der wissenschaftliche Beirat gab der Bundesregierung keine Empfehlung für einen der beiden möglichen Wege, mahnten die Bundesregierung aber zu einer baldigen Diskussion, "um den bereits in wenigen Jahren anstehenden Schock durch Erreichen und Überschreiten der Haltlinien abzufedern".

