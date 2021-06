Hannover (www.anleihencheck.de) - Die australische Notenbank hat die Devisenmärkte erwartungsgemäß nicht überrascht, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Leitzinssätze würden auf dem bisherigen Niveau bleiben. Die Notenbanker sähen aber inzwischen eine deutlichere Erholung der australischen Wirtschaft. Zudem blicke man mit gewisser Sorge auf die Finanzierungsstrukturen am Immobilienmarkt in "Down Under"; hier wolle man die weiteren Entwicklungen besonders genau im Auge behalten. Neben der australischen Geldpolitik müssten die Trends an den Rohstoffmärkten weiterhin im Blick des FX-Segments bleiben. Höhere Preise bei den Commodities seien grundsätzlich stützend für die Währung Australiens. ...

