DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf neues Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Montagmittag leicht ins Plus gedreht. Im Handel wird auf die gute Stimmung unter den Anlegern verwiesen. Im Blick steht aber nach wie vor die so genannte Tapering-Frage. Alle Aussagen zu einer Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbanken könnten die Volatilität wieder erhöhen, heißt es am Markt. Janet Yellen hat sich am Wochenende dahingehend geäußert, dass etwas höhere Zinsen positiv seien. Das wird aber eher als längerfristige Indikation der US-Finanzministerin gesehen.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.723 Punkte, bei 15.732 Punkten markierte der Index ein neues Allzeithoch. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.100 Punkte nach oben.

EZB-Entscheidung könnte Börsen bewegen

In diesem Zusammenhang wird die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag spannend. Diese hat durchaus das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Eine Minderheit von Beobachtern glaubt, dass die EZB ihre PEPP-Käufe verringern wird. Allerdings gehen die meisten Analysten davon aus, dass die EZB die lockere Geldpolitik bestätigen wird. Daran dürften weder die fortgeschrittene Impfkampagne, die besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten noch der gestiegene Inflationsdruck etwas ändern.

Yara gehören zu den stärksten Titeln in Europa. Sie gewinnen 2,8 Prozent. Mit der Entspannung in der Pandemie rücken nun wieder die Ernährungsprobleme in den Blick, wovon die Düngemittel-Unternehmen profitieren. Yara will zudem Ammoniak zu einem CO2-freien Kraftstoff entwickeln, ein möglicher weiterer Durchbruch zum Beispiel für eine "grüne" Schifffahrt. Dazu arbeitet Yara künftig mit Trafigura aus Singapur zusammen.

K+S gewinnen derweil 2,6 Prozent - die Aktie profitiert auch von möglichen Sanktionen gegen Weißrussland, einem der größten Anbieter von Kali-Dünger.

CDU/CSU hat Momentum auf ihrer Seite

Leicht positiv gesehen wird auch das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt, auch wenn es an den Märkten keine direkte Rolle spielt. Nach Einschätzung von Berenberg sind die CDU und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet klarer Gewinner der Wahl. Die Grünen hätten dagegen die Erwartungen nicht erfüllt. Wie bereits häufig in der Vergangenheit, habe die Partei am Wahltag weniger Stimmen erhalten als dies die Prognosen erwarten ließen. Die CDU/CSU habe nun das Momentum auf ihrer Seite.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.099,75 0,25 10,37 15,40 Stoxx-50 3.490,00 0,06 1,92 12,28 DAX 15.722,71 0,19 29,81 14,61 MDAX 33.766,98 0,23 77,33 9,65 TecDAX 3.374,22 -0,39 -13,23 5,03 SDAX 16.331,06 -0,12 -19,41 10,61 FTSE 7.088,76 0,28 19,72 9,42 CAC 6.535,85 0,31 20,19 17,73 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,20 0,02 -0,44 US-Zehnjahresrendite 1,58 0,03 -1,10 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2157 -0,05% 1,2162 1,2167 -0,5% EUR/JPY 133,01 -0,15% 133,16 133,18 +5,5% EUR/CHF 1,0937 -0,07% 1,0938 1,0942 +1,2% EUR/GBP 0,8592 +0,02% 0,8600 0,8587 -3,8% USD/JPY 109,41 -0,09% 109,48 109,46 +5,9% GBP/USD 1,4150 -0,07% 1,4142 1,4167 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,3955 +0,07% 6,3969 6,3911 -1,7% Bitcoin BTC/USD 36.592,25 +1,73% 36.208,75 36.881,01 +26,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,29 69,62 -0,5% -0,33 +42,8% Brent/ICE 71,48 71,89 -0,6% -0,41 +39,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.885,49 1.891,49 -0,3% -6,00 -0,7% Silber (Spot) 27,59 27,77 -0,6% -0,18 +4,5% Platin (Spot) 1.166,95 1.167,30 -0,0% -0,35 +9,0% Kupfer-Future 4,48 4,53 -1,0% -0,05 +27,2% ===

