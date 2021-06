DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.226,00 -0,08% +13,27% Euro-Stoxx-50 4.101,59 +0,30% +15,45% Stoxx-50 3.491,99 +0,11% +12,34% DAX 15.723,76 +0,20% +14,61% FTSE 7.088,92 +0,28% +9,42% CAC 6.537,47 +0,33% +17,76% Nikkei-225 29.019,24 +0,27% +5,74% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,11 -0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,35 69,62 -0,4% -0,27 +42,9% Brent/ICE 71,54 71,89 -0,5% -0,35 +39,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.885,73 1.891,49 -0,3% -5,76 -0,6% Silber (Spot) 27,62 27,77 -0,5% -0,15 +4,7% Platin (Spot) 1.168,95 1.167,30 +0,1% +1,65 +9,2% Kupfer-Future 4,49 4,53 -0,9% -0,04 +27,3%

Nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche geht es für die Ölpreise leicht nach unten. Im Fokus stehen weiterhin die Atomgespräche mit dem Iran. Hier beginnt am Donnerstag eine neue Verhandlungsrunde. Teilnehmer verweisen auf Äußerungen, wonach es in dieser Woche zu einer Einigung kommen könnte. In der Folge dürften sich die Exporte aus dem Iran deutlich erhöhen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zu Beginn der neuen Handelswoche deuten sich an der Wall Street leichte Abgaben an. Am Freitag hatte der S&P-500 noch auf dem zweithöchsten Stand seiner Geschichte geschlossen, nachdem der Arbeitsmarktbericht für den Mai die Inflationssorgen etwas gedämpft hatte. "Wir gehen davon aus, dass die Fed sich eher auf die vorsichtige Seite schlagen wird, als eine zu frühe Straffung zu riskieren", sagt UBS-Stratege Thomas Flury. Die Agenda der US-Daten ist zu Wochenbeginn leer. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet fällt leicht. Google hat gegen eine Strafzahlung von 270 Millionen Dollar mit den französischen Kartellbehörden einen Vergleich erzielt. In dem Kartellverfahren wird dem Unternehmen vorgeworfen, seine führende Rolle im digitalen Werbesektor zu missbrauchen. Das Verfahren ist weltweit eines der ersten in diesem Zusammenhang. Wenig verändert zeigt sich die Autodesk-Aktie. Der Software-Entwickler hat ein Gebot für Altium Ltd vorgelegt. Altium wies das Angebot von 38,50 australischen Dollar zurück, begrüßte jedoch das Interesse von Autodesk und teilte mit, das Unternehmen sei bereit, sich auf eine angemessene Bewertung einzulassen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind am Montagmittag leicht ins Plus gedreht. Im Handel wird auf die gute Stimmung unter den Anlegern verwiesen. Im Blick steht aber nach wie vor die so genannte Tapering-Frage. Alle Aussagen zu einer Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbanken könnten die Volatilität wieder erhöhen, heißt es am Markt. Janet Yellen hat sich am Wochenende dahingehend geäußert, dass etwas höhere Zinsen positiv seien. Das wird aber eher als längerfristige Indikation der US-Finanzministerin gesehen. Der DAX markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. In diesem Zusammenhang wird die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag spannend. Diese hat durchaus das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Eine Minderheit von Beobachtern glaubt, dass die EZB ihre PEPP-Käufe verringern wird. Allerdings gehen die meisten Analysten davon aus, dass die EZB die lockere Geldpolitik bestätigen wird. Yara gehören zu den stärksten Titeln in Europa. Sie gewinnen 2,8 Prozent. Mit der Entspannung in der Pandemie rücken nun wieder die Ernährungsprobleme in den Blick, wovon die Düngemittel-Unternehmen profitieren. Yara will zudem Ammoniak zu einem CO2-freien Kraftstoff entwickeln, ein möglicher weiterer Durchbruch zum Beispiel für eine "grüne" Schifffahrt. Dazu arbeitet Yara künftig mit Trafigura aus Singapur zusammen. K+S gewinnen derweil 2,6 Prozent - die Aktie profitiert auch von möglichen Sanktionen gegen Weißrussland, einem der größten Anbieter von Kali-Dünger.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2157 -0,06% 1,2162 1,2167 -0,5% EUR/JPY 133,00 -0,16% 133,16 133,18 +5,5% EUR/CHF 1,0935 -0,09% 1,0938 1,0942 +1,2% EUR/GBP 0,8584 -0,07% 0,8600 0,8587 -3,9% USD/JPY 109,41 -0,09% 109,48 109,46 +5,9% GBP/USD 1,4160 +0,00% 1,4142 1,4167 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,3959 +0,07% 6,3969 6,3911 -1,6% Bitcoin BTC/USD 36.547,25 +1,61% 36.208,75 36.881,01 +25,8%

Wenig verändert zeigt sich der Dollar zu Wochenbeginn. Mit einem nur kleinen Hüpfer hatte der Dollar auf ein Interview von US-Finanzministerin Janet Yellen reagiert. Darin sagte die frühere US-Notenbankchefin, dass etwas höhere Zinsen "aktuell ein Plus" für die Wirtschaft wären, nachdem Zinsen und Inflation ein Jahrzehnt zu niedrig gewesen seien. Yellen hatte zudem gesagt, die 4 Billionen Dollar schweren Ausgabenpläne von US-Präsident Biden seien positiv für die Wirtschaft, auch wenn sie die Inflation nach oben trieben und in höheren Zinsen resultierten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In engen Grenzen uneinheitlich haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche gezeigt. Moderat im Plus schlossen Schanghai sowie Tokio. Laut Händlern sorgten hier die mit nachlassenden Inflationssorgen weiter gesunkenen Renditen in den USA für positive Stimmung. Hintergrund sei der nicht so stark ausgefallene Anstieg neu geschaffener Stellen in den USA im Mai. Dass der Dollar nach den Daten vom Freitag deutlich nachgab, der Yen also an Stärke gewann, bremste den Anstieg des Nikkei-Index allerdings. Die Börse in Seoul schloss auf einem Rekordhoch. Knapp im Minus ging der australische Leitindex nach zuletzt drei Rekordhochs in Folge aus dem Tag. Dass die chinesischen Exporte und Importe im Mai die Erwartungen nicht ganz erreichten, sorgte für keinen stärkeren negativen Impuls, zumal die jeweilige Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr immer noch sehr hoch ausfiel. Eine Kursexplosion erlebte die in Sydney notierte Altium-Aktie. Sie schoss um 39 Prozent nach oben auf 37,83 Austral-Dollar. Das US-Softwarunternehmen Autodesk hat ein Übernahmeangebot für die in Kalifornien ansässige Altium vorgelegt und bewertet das Unternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar mit seinem nicht bindenden Angebot von je 38,50 Austral-Dollar je Aktie. Die einst in Australien gegründete Altium wies das Angebot als unter Wert zurück, ist aber gesprächsbereit.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Montag weiterhin kaum verändert. Damit tendieren sie auf niedrigem Niveau weiter seitwärts, obwohl Marktteilnehmer nach Fronleichnam und dem Brückentag nun an den Markt zurückgekehrt sind. Zunächst habe es aber auch am Montag noch keine konkreten Neuemissionsankündigungen gegeben, heißt es am Markt. Einerseits stützen starke Konjunktur-Indikatoren wie der Sentix-Konjunkturindex die Stimmung. Andererseits verhindern die andauernden Tapering-Diskussion einen weiteren Rückgang der Risikoprämien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IPO/Bike24 plant 2021 Börsengang in Frankfurt

Bike24 hat nun offiziell seinen Börsengang noch im laufenden Jahr angekündigt. Der Dresdener Online-Marktplatz für Fahrräder strebt 2021 die Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Im Vorfeld der Notierungsaufnahme sollen brutto 100 Millionen Euro über eine Privatplatzierung von neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingesammelt werden.

Dic Asset übernimmt Uptown Tower und Campus C in München

Dic Asset kauft das höchste Hochhaus Münchens und sowie eines der im Umfeld gebauten Campus-Gebäude. Rund 635 Millionen Euro betragen die Gesamtinvestitionskosten für den Uptown Tower sowie den Campus C, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Campus C übernahm Dic Asset zum Preis von rund 66 Millionen Euro für den Eigenbestand.

Amazon schafft bis Jahresende 3.000 Stellen in Italien

Amazon will bis Jahresende mehr als 350 Millionen Euro in Italien investieren und dort 3.000 Arbeitsplätze schaffen. Anlass sind Pläne zum Ausbau des Geschäfts in Norditalien aufgrund der vermehrten E-Commerce-Nachfrage.

Autodesk bewertet Altium mit 3,91 Mrd USD in Übernahmeangebot

Autodesk hat ein Übernahmeangebot für Altium Ltd vorgelegt, in dem das in Kalifornien ansässige und in Australien börsennotierte Technologieunternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Wie die Autodesk Inc. mitteilte, ein kalifornischer Softwareentwickler mit Spezialisierung in 3D-Design-Software, ist das nicht bindende Angebot 38,50 australische Dollar (29,81 US-Dollar) je Aktie wert. Altium wies das Angebot als deutlich unter Wert zurück.

Carrefour und Tesco lassen Einkaufsgemeinschaft auslaufen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.