Hall in Tirol (ots) - Die neuen Genuss-Gutscheine in der Ferienregion Hall-Wattens lassen die Herzen von Kulinarik-Liebhabern und Wanderfreunden gleichermaßen höherschlagen.Es gibt für die beiden angrenzenden Gebirgsseiten des Inntales, die Tuxer Alpen und das Karwendelgebirge, jeweils eine eigene Variante des Genuss-Gutscheins: Der Glungezer-Genussgutschein beinhaltet die Auswahl eines Hauptgerichts und einer Nachspeise sowie jeweils eines Getränks entweder im Alpengasthaus Halsmarter oder auf der Tulfein Alm.Der Karwendel-Genussgutschein umfasst die Auswahl eines Hauptgerichts und einer Nachspeise sowie jeweils eines Getränks entweder im Romediwirt oder auf der Thaurer Alm. Auch hier kann man selbst entscheiden, ob man die beiden Gänge in einem Gasthaus konsumiert oder man die Haupt- und Nachspeise auf die beiden Wirtshäuser aufteilt. Rund um die beiden Gasthöfe lassen sich besondere Kraftorte der Region erwandern: Das bekannte Romedikirchl und die Schlossruine Thaur liegen in unmittelbarerer Nähe zum Romediwirt. In dessen ersten Stock lässt sich übrigens eine spannende Eulen-Ausstellung des Naturparks Karwendel besuchen. Von der Thaurer Alm führt ein herrlicher Wanderweg zur Kaisersäule. Seit bereits mehr als 200 Jahren thront dieses markante Wahrzeichen hoch über dem Inntal.Die Glungezer-Genussgutscheine (25 € pro Person) und die Karwendel-Genussgutscheine (22 € pro Person) sind beim Tourismusverband Region Hall-Wattens, Tel. +43 5223 455440, Unterer Stadtplatz 19 in Hall in Tirol erhältlich. Ebenso kann man die Genuss-Gutscheine online unter https://www.hall-wattens.at/genuss-gutschein bestellen. Zu jedem Genuss-Gutschein gibt es die topographische Wanderkarte der Region Hall-Wattens mit den schönsten Tourentipps kostenlos dazu.Genuss-Gutscheine für den Berg Jetzt bestellen! (https://www.hall-wattens.at/genuss-gutschein)