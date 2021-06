Die Kurzarbeit ist in Deutschland von April auf Mai nur leicht gesunken von 2,45 auf 2,28 Millionen betroffene Personen, was einem Anteil von 6,8 Prozent der abhängig Beschäftigten entspricht. Das ergibt die heute veröffentlichte Schätzung des ifo-Instituts. Der Rückgang der Kurzarbeit war laut ifo zwar in nahezu allen Branchen zu sehen. Sehr hoch lag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...