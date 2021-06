Der Fahrrad-Markt boomt. Alleine in Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als fünf Millionen Räder verkauft. Am Montag kündigte die deutsche E-Commerce-Plattform Bike24 ihren Börsengang an. Auch sie profitiert stark von der gestiegenen Nachfrage. Privatanleger sind bei dem Listing allerdings außen vor.Das Dresdener Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 mit rund 199 Millionen Euro knapp 45 Prozent mehr Umsatz als noch 2019. Für das erste Quartal 2021 steht sogar ein Plus von etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...