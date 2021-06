Der EUR/USD zeigt sich bisher um 1,2150 unentschlossen - In der Nähe der 1,2100 ist mit einer soliden Gegenbewegung zu rechnen - Der EUR/USD wird in einer engen Handelsspanne um 1,2100 gehandelt, da die Marktteilnehmer weiterhin die Nonfarm Payrolls vom Freitag verdauen. Der Übergang in eine Konsolidierungsphase bleibt kurzfristig möglich, insbesondere ...

