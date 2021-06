Es geht weiter voran bei der Lufthansa. nachdem in der Vorwoche bereits Vorstandsmitglied Harry Hohmeister von einer kräftig anziehenden Nachfrage berichtete (allerdings natürlich ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau), häufen sich nun die Meldungen, wonach die Kranich-Airline und ihre Töchter immer mehr neue beziehungsweise alte Ziele wieder in den Flugplan aufnehmen. Die Experten der britischen Großbank HSBC beeindruckt dies indes nicht. Analyst Andrew Lobbenberg bestätigte in seiner heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...