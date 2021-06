FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Synlab bei einem Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Synlab sei ein europaweit führender Labordienstleister in der medizinischen Diagnostik, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei das Unternehmen auf dem Weg in wachstumsstarke Schwellenländer. Friedrichs sieht Synlab in der Führungsrolle bei der Branchenkonsolidierung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 06:01 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2TSL71