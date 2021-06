Die Bike24 Holding AG geht an die Frankfurter Wertpapierbörse. Der Online-Fahrradverkäufer ist international aktiv mit länderspezifischen Online-Shops in Deutschland, Österreich und Spanien und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern weltweit. Vor dem Listing beabsichtigen Bike24 und die Gesellschafter eine Privatplatzierung durchzuführen, die sowohl neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs, dem europäischen Riverside Fonds VI, umfasst. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Bike24 einen Umsatz von 199,2 Mio. Euro, ein Plus von rund 45 Prozent gegenüber 2019. Das bereinigte EBITDA stieg um mehr als 70 Prozent auf 26,7 Mio. Euro. Im 1. Quartal 2021 stiegen Umsatz und ...

