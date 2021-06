Hamburg (ots) - Das digitale, interaktive Videoformat "NDR MV LIVE" informiert täglich aktuell über relevante Ereignisse in Mecklenburg-Vorpommern. Berichte der Regional-Korrespondent*innen, Live-Schalten und Experteninterviews werden ergänzt durch Fragen und Anregungen der Nutzer*innen."NDR MV LIVE" sendet täglich von Montag bis Freitag in der NDR MV App und online auf ndr.de/mv. Dort können sich die Nutzer*innen über die Chatfunktion einbringen. Moderiert wird "NDR MV LIVE" von Frank Breuner, Anna-Lou Beckmann und Robert Witt.Gordana Patett, multimediale Chefredakteurin NDR Mecklenburg-Vorpommern: "Mit NDR MV LIVE reagieren wir innovativ auf die sich verändernde Mediennutzung. Mit einem täglichen Info-Format, empfangbar über App und Web zu Nachrichten aus der Region, sprechen wir die mobilen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern an. NDR MV LIVE ist immer und überall erreichbar, Nutzende benötigen nur ein Smartphone".Im Fokus stehen die Themen der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. "NDR MV LIVE" ist ein Informationsangebot für die mobile Nutzung auf dem Smartphone, gerade auch für jüngere Zielgruppen. Auf aktuelle Ereignisse wird flexibel mit zusätzlichen Sendezeiten reagiert.Gordana Patett: "NDR MV LIVE ist eine Ergänzung zu unserer regionalen Berichterstattung in Radio und Fernsehen bei NDR 1 Radio MV und dem 'Nordmagazin'. Wir produzieren mit vorhandenen Ressourcen und bündeln Recherche, Produktion und Ausspielung für Audio, Video und Text noch effizienter".Ab 7. Juni täglich montags bis freitags in der NDR MV App, auf ndr.de/mv und bei Facebook auf der Seite von NDR.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4935008