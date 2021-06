In rund einem Monat ist es soweit, dann gibt Jeff Bezos seinen CEO-Posten bei Amazon auf. Langweilig dürfte es dem Multimilliardär jedoch nicht werden, denn der reichste Mann der Welt geht bald auf eine außergewöhnliche Reise.Denn schon am 20. Juli will Bezos auf dem ersten Passagierflug von Blue Origin ins All mitfliegen, wie er am Montag via Instagram ankündigte. "Ich will diesen Flug machen, denn es ist etwas, von dem ich schon mein ganzes Leben träume", so der Amazon-Gründer.

