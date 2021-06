Mainz (ots) - In Teltow und Umgebung entsteht derzeit eine neue Serie für die ZDFmediathek und ZDFneo mit dem Arbeitstitel "WIR". Das neoriginal erzählt aus dem Leben eines Freundeskreises in den Dreißigern. Helena, Annika, Emre, Linh und Co. stellen sich die großen Lebensfragen und ziehen Bilanz: "Habe ich meine Ziele erreicht? Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich oder habe ich einen falschen Weg eingeschlagen?".Der Druck, es bald geschafft zu haben, wiegt schwer. Und was heißt eigentlich "geschafft"? Karriere, Kinder, Haus und Garten - Schlagworte, die für die Clique manchmal nach Wettlauf klingen, die Furcht überholt zu werden und selbst den Anschluss nicht zu verlieren.In den Hauptrollen spielen Katharina Nesytowa, Eva Maria Jost, Erol Afsin, Malick Bauer, Lorris André Blazejewski, Natalia Rudziewicz und Le-Thanh Ho."WIR" wird im Auftrag von ZDFneo von Studio Zentral produziert. Lasse Scharpen und Lucas Schmidt sind die verantwortlichen Produzenten, Maren Schmitt ist Producerin. Die Regie in der ersten Staffel führen Ester Amrami, Kerstin Polte und Chris Miera. Headautorinnen sind Sandra Stöckmann und Gesa Scheibner des Schreibkollektiv Q3. Weitere Autorinnen der ersten Staffel sind Sabina Gröner, Silvia Overath, Jasmina Wesolowski, Mo Jäger und Melissa Jäger. Lisa Reisch und Jörg Schneider (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) übernehmen die Redaktion. Christiane Meyer zur Capellen ist verantwortlich für die ZDFneo-Koordination.Die Dreharbeiten der ersten Staffel mit zwölf Episoden dauern voraussichtlich bis zum 30. Juli 2021. Staffel zwei mit weiteren zwölf Episoden wird im Zeitraum 24. August bis 28. Oktober 2021 produziert. "WIR" wird ab Mitte September 2021 in der ZDFmediathek verfügbar sein.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wirhttps://twitter.com/ZDFpresseWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4935047