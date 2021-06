VOLKSWAGEN hat ambitionierte Pläne. Die Elektrifizierung der Flotte nimmt Fahrt auf. Das hat große Auswirkungen auf den Produktionsprozess und die strategische Ausrichtung. Heute nehmen wir neue Details der Planung unter die Lupe. Im Fokus sind dabei das Batteriegeschäft und die Sportwagentochter Porsche. Vergleiche mit TESLA sind erlaubt, aber nicht in allen Fällen sinnvoll. Lesen Sie in unserer Analyse die Details.

Der größte Autobauer der Welt will bis 2030 will in Europa mit seinen Technologiepartnern sechs neue Gigafactories für die Fertigung von Batteriezellen errichten. Laut VW-Technikvorstand Thomas, würde die Kapazität ausreichen, um fünf Millionen Elektroautos mit Batterien zu versorgen. Dafür wollen die Wolfsburger einen zweistelligen Milliardenbetrag investieren. Oben drauf käme dann aber noch der Batteriebedarf der Nutzfahrzeugtochter Traton. Das sind Größenordnungen die weit jenseits der Planung von TESLA rangieren.

