DJ Habeck: Bundes-Diskussion hat Grünen in Sachsen-Anhalt nicht geholfen

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Robert Habeck hat nach dem enttäuschenden Ergebnis seiner Partei in Sachsen-Anhalt eingeräumt, die bundespolitischen Diskussionen der vergangenen drei Wochen um die Grünen hätten "sicherlich keinen Rückwind" gegeben. Die Diskussionen, die auf der Bundesebene geführt wurden, hätten "sicherlich nicht geholfen", ein stärkeres Ergebnis zu erreichen, sagte Habeck in Berlin. Die Grünen hätten natürlich "Hoffnungen und Erwartungen" gehabt, dass die Zuwächse beim Ergebnis "etwas stärker" ausfallen könnten.

Man solle aber nicht nur diese "Unzulänglichkeiten und kleinen Fehler der vergangenen Wochen" anschauen. Offenbar gebe es wie schon bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz und Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg in diesen Zeiten eine Sehnsucht nach starken Personen. Zur Diskussion um den Benzinpreis sagte Habeck, es sei den Grünen nicht gelungen, in der politischen Kommunikation klarzumachen, dass sie ein Konzept für sozialen Ausgleich hätten. Mit Blick auf die Debatte um den Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ging er davon aus, "dass die Präzisierungen im Lebenslauf jetzt erfolgt sind".

Insgesamt folgerte Habeck aus dem jüngsten Ergebnis, dass sich die Grünen "intensiv mit den Punkten jenseits des Klimaschutzes befassen müssen und werden". Er nannte die Daseinsvorsorge in verschiedenen Bereichen, einen funktionierenden Staat und die Frage eines sozialen Ausgleichs bei der notwendigen Umstellung durch Ökologisierung und Digitalisierung. In diesem Zuge gelte es, auf Bundesebene die Schuldenbremse um eine Invesititonsregel zu erweitern.

