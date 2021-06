Am ersten bemannten Flug der New-Shepard-Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin werden neben dem Gewinner der Auktion, die noch läuft, auch Jeff Bezos und sein Bruder Mark teilnehmen. Am Montag hat Amazon-Gründer und Blue-Origin-Chef Jeff Bezos über seine Lieblingsplattform Instagram bekannt gegeben, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Mark zwei der sechs Plätze in der Raumkapsel besetzen wird, die von einer New-Shepard-Rakete seines Unternehmens ins All befördert werden soll. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag...

