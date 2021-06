DJ Auch bei Laschet Fragen um Lebenslauf - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Diskussionen um den beruflichen Werdegang von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sind nun laut einem Bericht auch Fragen zum Lebenslauf von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet aufgetaucht. Laschets offizieller Lebenslauf weise eine für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten peinliche Lücke auf und enthalte eine Falschangabe, berichtete das Nachrichtenportal T-Online. Die nordrhein-westfälische Staatskanzlei wies die Vorwürfe allerdings zurück.

Laschets gesamte unentgeltliche Tätigkeit an der RWTH Aachen von 1999 bis 2015 fehle in seinem offiziellen Lebenslauf auf der Internet-Seite des Landes Nordrhein-Westfalen sowie auf der Internet-Seite der CDU. Der heutige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen habe, als 2015 bekannt wurde, dass er kurz zuvor als Lehrbeauftragter der RWTH Aachen die Noten verloren gegangener Klausuren lediglich aus Aufzeichnungen rekonstruiert habe, seinen langjährigen Lehrauftrag dort niedergelegt.

Zudem gebe es eine weitere Ungenauigkeit: Sowohl der Lebenslauf auf der Seite des Landes NRW als auch der Lebenslauf zur Bewerbung um den CDU-Vorsitz enthielten die Angabe, Laschet sei Direktoriumsmitglied der "Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen". Das sei allerdings nicht korrekt. Auf Anfrage des Nachrichtenportals habe die Gesellschaft angegeben, Laschet sei bereits am 31. Oktober 2020 aus dem Gremium ausgeschieden. Auch auf der Internet-Seite des Karlspreises sei der CDU-Politiker nicht mehr aufgeführt.

Die Düsseldorfer Staatskanzlei teilte auf Anfrage mit, dass Laschet im Laufe seines Lebens eine Vielzahl an ehrenamtlichen Aufgaben übernommen habe. Eine Darstellung in einer kurzen Lebenslauf-Übersicht kann naturgemäß nur eine Auswahl darstellen, so ein Sprecher.

Außerdem sei im Jahr 2020 wegen der pandemiebedingten Verschiebung der Karlspreis-Verleihung an den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis vereinbart worden, dass ausscheidende Mitglieder bis zum Zeitpunkt der nachgeholten Verleihung im Oktober 2021 an den Sitzungen und Beratungen des Direktoriums weiterhin teilnehmen.

"Dies trifft auch auf Ministerpräsident Armin Laschet, der im Oktober 1999 Mitglied des Direktoriums geworden ist, zu. Sobald Ministerpräsident Laschet nicht mehr Teil der Aktivitäten des Direktoriums der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen ist, wird dies selbstverständlich auch öffentlich kenntlich gemacht", sagte der Sprecher in einer Stellungnahme.

