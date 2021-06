Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RHI Magnesita -0,74% auf 53,6, davor 4 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 51,2 auf 54), AMS -0,46% auf 17,42, davor 4 Tage im Plus (8,02% Zuwachs von 16,2 auf 17,5), Uniqa -0,79% auf 7,5, davor 4 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 7,42 auf 7,56), Goldbarren (1000g, philoro) +0,34% auf 50202, davor 4 Tage im Minus (-1,24% Verlust von 50658 auf 50030), Goldbarren (250g, philoro) +0,34% auf 12596, davor 4 Tage im Minus (-1,23% Verlust von 12710,1 auf 12553,1), Goldbarren (100g, philoro) +0,34% auf 5074, davor 4 Tage im Minus (-1,23% Verlust von 5120 auf 5057), Goldbarren (1oz, philoro) +0,34% auf 1593, davor 4 Tage im Minus (-1,21% Verlust von 1607,1 auf 1587,6), Oberbank AG Stamm +0,23% auf 86,6, davor 3 Tage ohne Veränderung , Wolford +1% auf 10,1, davor 3 ...

