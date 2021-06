Die Analysten der MUFG Bank erwarten, dass die russische Zentralbank (CBR) in dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte auf 5,50% anheben wird, um die Inflation zu zügeln. Sie sehen weitere Zinserhöhungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021. Wichtige Zitate: "Die russische Zentralbank (CBR) wird sich am 11. Juni treffen, und wir (und der Konsens) ...

