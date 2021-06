The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2021



ISIN Name

CH0016458363 TMC CONTENT GR.AG INH.SF1

CA22908A1049 CRYPTOLOGIC CORP.

CA62848M1077 MYCONIC CAPITAL CORP.

FR0000052870 XPO LOGIS.EUR.SA INH.EO 2

LU0444605645 LYX LIQUID SOVE ALL ETF I

SE0013382355 K-FAST HOLDING AB SER.B

SE0015658125 EPIROC AB RED. SH. A

SE0015658133 EPIROC AB RED. SH. B

US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01

US21871D1037 CORELOGIC INC. DL-,00001

US4026353049 GULFPORT ENERGY DL-,01

XS1323897485 SOLVAY FIN. 15/UND. FLR

