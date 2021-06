Die Spekulation auf fallende Kurse ist bekanntlich gefährlich. Und das gilt im Falle von Zocker-Aktien umso mehr. Der Gründer und Vorsitzende von Interactive Brokers, Thomas Peterffy, hat am Montag Investoren gewarnt, die gegen sogenannte Meme-Aktien wie AMC Entertainment wetten (wollen)."Es ist extrem verlockend, diese Aktien leerzuverkaufen. Aber wenn Sie nicht über riesige liquide Mittel verfügen, versuchen Sie bitte, der Versuchung zu widerstehen," so der Online-Brokerage-Pionier in einem Interview ...

