Die Vereinbarung wird voraussichtlich im Bereich von $10 bis 15 Mio. liegen

PyroGenesis reduziert mit seinen Angeboten weiterhin die Treibhausgasemissionen

Montreal, Quebec (7. Juni 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend "Unternehmen" oder "PyroGenesis" genannt), das plasmazerstäubte Metallpulver, umweltfreundliche Plasmaabfall-to-Energy-Systeme und saubere Plasmabrenner entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich heute bekannt zu geben, dass es von einem bestehenden Kunden eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zum Kauf von drei 10-Tonnen-DROSRITE-Systemen erhalten hat. Die Vereinbarung wird, wenn abgeschlossen, voraussichtlich im Bereich von $10 bis 15 Millionen liegen. Der Name des Kunden bleibt aus wettbewerbsrechtlichen und vertraulichen Gründen anonym.

Aufgrund der Entscheidung eines bestehenden Kunden, seine Aluminiumverarbeitungsanlagen zu erweitern, ist mit der Verarbeitung von zusätzlichen 30 Tonnen Schlacken zu rechnen. In dieser Phase werden voraussichtlich drei 10-Tonnen-DROSRITE-Systeme benötigt, aber dies kann sich zu einer Kombination aus 5-Tonnen- und 10-Tonnen -DROSRITE-Systemen ändern.

"Dies ist in der Tat eine sehr interessante Entwicklung, die wir nicht erwartet haben", so P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. "Die heutige Ankündigung bestätigt die rasche Einführung unserer Umwelttechnologien in der Aluminiumindustrie. Mit unserem Drosrite-System können Schmelzereien wirtschaftlicher und umweltfreundlicher arbeiten."

"Abgesehen von den drei heute angekündigten Systemen verfügt PyroGenesis jetzt über elf (11) kommerzielle Drosrite-Systeme, die entweder in vollem Betrieb sind, ausgeliefert wurden oder gerade ausgeliefert werden", fügte Herr Pascali hinzu. "Sobald alle elf Systeme in Betrieb sind, geht das Unternehmen davon aus, von einer wiederkehrenden Einnahmequelle aufgrund der Ersatzteile im Wert von jährlich über $5 Mio. profitieren zu können."

Das DROSRITE-System von PyroGenesis ist ein salzfreies, kostengünstiges und nachhaltiges Verfahren zur Maximierung der Metallgewinnung aus Schlacken, einem Abfall, der in der metallurgischen Industrie entsteht. Das Verfahren von PyroGenesis vermeidet kostspieligen Metallverlust und reduziert gleichzeitig die CO2-Bilanz und den Energieverbrauch einer Schmelzerei, was eine beeindruckende Investitionsrendite bietet.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc. ist ein in Entwurf, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von fortschrittlichen Plasma-Verfahren und -Produkten tätiges Hightechunternehmen. Das Unternehmen bietet seine Expertise in Entwicklung und Produktion und seine schlüsselfertigen Ausstattungsoptionen Kunden in den Industriebereichen Verteidigung, Metallurgie, Bergbau, hochentwickelte Materialien (einschließlich 3D-Druck) und Umweltschutz an. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, behält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil an der Spitze von technischer Entwicklung und Vertrieb bei. Mit Hilfe seiner Kernkompetenzen beliefert PyroGenesis den globalen Markt mit innovativen Plasmabrennern, einem Plasmaabfall-Verfahren, metallurgischen Hochtemperaturverfahren und technischen Dienstleistungen. Die Betriebsstätten von PyroGenesis sind nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter "können", "planen", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "annehmen", "beabsichtigen", "erwarten", "dabei sein" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

