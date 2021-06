Auch, France (ots/PRNewswire) - Verbesserte Barcode-Etikettierungslösungen für effizientere, sicherere und automatisierte EtikettierungsumgebungenTEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Barcode- und RFID-Etikettierungssoftware, gab heute die Einführung von Barcode-Etikettendesign, Druckautomatisierung sowie Lösungen zur Rückverfolgbarkeit und Sicherheit von Etiketten im Jahr 2021 bekannt. Die TEKLYNX 2021-Lösungen bieten eine Vielzahl von Verbesserungen und wurden für bessere Verbindungen zwischen Personen, Prozessen und Unternehmen in der gesamten Lieferkette entwickelt.Dank der erweiterten Funktionen der Designlösungen für Barcode-Etiketten von TEKLYNX 2021 können Unternehmen:- Bei Bedarf auf Daten aus Cloud-Datenquellen wie Google Drive, Microsoft OneDrive oder OData RESTful API-Ressourcen zugreifen- Mit Touch2Print problemlos Etiketten von Windows-Tablets drucken- Zählerfunktionen mit einer externen Datenquelle verbinden, um die Serialisierung auf Etiketten mit variablen Zählerfunktionen zu erweitern- Mithilfe der BLOB-Funktion Binary Large Object (BLOB) in Grafikverwaltungssysteme integrieren, sodass aktualisierte Grafiken automatisch auf dem Etikett angezeigt werden; so müssen Bilder nicht mehr an mehreren Orten gespeichert werden- Mit den Verbesserungen des Form Editor eine bessere Benutzererfahrung und einen besseren Workflow für den Etikettendruck schaffenLaden Sie noch heute eine kostenlose 30-Tage-Testversion herunter die 2021 Versionen von LABEL MATRIX, LABELVIEW oder CODESOFT stehen zur Verfügung.Die Druckautomatisierungslösung von TEKLYNX, SENTINEL 2021, und die Software für die Rückverfolgbarkeit von Etiketten, LABEL ARCHIVE 2021, bieten neue Verbesserungen:- Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnung von Workflows während Server-Upgrades, unerwarteten Herunterfahren oder geplanten Wartungsarbeiten nicht unterbrochen wird, indem Sie den automatischen SENTINEL-Sicherungsserver verwenden (SBS)- Integration in die RESTful-API, dem Standard für Web-Protokolle, mit der erweiterten Web-API zu ermöglichen- Die Modbus-Protokoll-Messaging-Struktur zum Empfangen von Daten von einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zu unterstützen, um das Drucken eines Etiketts auszulösenLaden Sie noch heute den SENTINEL oder LABEL ARCHIVE herunter."Barcodes sind entscheidend für eine erfolgreiches Supply Chain ", erklärt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International. "Die TEKLYNX 2021 Barcode-Etikettierungslösungen sollen Unternehmen aller Größen helfen, Barcodes besser zu nutzen, und die Verbindungen zwischen Systemen, Personen und Unternehmen in der gesamten globalen Lieferkette zu verbessern."Erfahren Sie mehr unter www.teklynx.com.Über TEKLYNX InternationalTEKLYNX International hilft dabei, dass Supply Chain besser funktioniert. Mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern vertrauen auf TEKLYNX-Lösungen für den Entwurf von Barcode-Etiketten, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und konform zu gestalten. Um mehr über TEKLYNX zu erfahren, besuchen Sie www.teklynx.com oder rufen Sie einfach an, TEKLYNX in Ihrer Region steht immer zur Verfügung. Barcode Better mit TEKLYNX.Pressekontakt:Jenna Wagnerjenna_wagner@teklynx.comOriginal-Content von: Teklynx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130132/4935254