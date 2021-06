"Während die Dynamik für eine umweltfreundliche Politik zunimmt, müssen wir in unsere natürlichen Ressourcen investieren."Während die Dynamik für eine umweltfreundliche Politik zunimmt, müssen wir in unsere natürlichen Ressourcen investieren. Die Natur ist das Fundament unserer Wirtschaft. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass mehr als 50% des globalen BIP von der Natur abhängen. Sie ist also auch unser produktivstes Gut. Zahlreiche Sektoren, darunter die Landwirtschaft, die Schwerindustrie, der Immobiliensektor...

