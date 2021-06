The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2021ISIN NameXS1521768058 YANLORD LAND (HK)17/22XS1778829090 AT + T 18/29 REGSAT000B120092 ERSTE GP BNK 13/21MTN1231AT0000A17HN7 ERSTE GP BNK14-21FLR 1311DE0001104768 BUND SCHATZANW. 19/21US02665WDA62 AM.HONDA FI. 19/21 FLRUS46849LTA97 JACKSON NATL LIFE 2021FLRAU3CB0221141 QANTAS AIRWAYS 2021USN2823BBD21 AIRBUS FINANCE 13/23 REGSXS1428468885 SAMVARD.MOTH.AUT.SY.16/21XS1485578535 COUNTRY GARDEN HLDGS16/23XS1730883961 NESTLE HLDGS 17/21 MTNDE000NLB0371 NORDLB 4 PH.BD. 07/19XS1076256400 YORKSHIRE BLDG 14/21 MTNUS89114QBZ00 TORONTO-DOM. BK 18/21 MTNUS89114QC302 TORONTO-DOM.BK 18/21 FLRXS1071388117 DANSKE BK 14/21 MTNDE000SLB5797 LDSBK.SAAR IHS.579 VARDE000DK0HE13 DEKA AUD STUFENZINS 16/21BMG4516H1795 HKC (HLDGS) HD -,25