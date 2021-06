Menerga, Anbieter für Produkte und Lösungen der Klimatechnik, hat neben einem grund-erneuerten Gehäuse vor allem seine Prozesse weiter digitalisiert. "Mit der Next Generation of Efficiency bieten wir ein völlig neues Gesamt-konzept. Hierzu gehören im Kern das Gehäuse sowie die innovative Auslegungs- und Konfigurationssoftware als auch ein neues Steuerungs- und Regelungssystem. Mit diesen Neuerungen gehen wir digital voran - um in Zukunft noch effizienter auf Kunden-anfragen reagieren zu können", sagt Geschäftsführer Kurt Maurer und unterstreicht damit die digitale Marschroute der nächsten Jahre. Unter anderem wurden bereits die Fernwartung von Geräten sowie die Konfigu-ration individueller Anlagen in Echtzeit weiter- bzw. neu entwickelt.

Mit dem neuen Konfigurator soll vor allem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...