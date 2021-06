Am 25. Juni 2020, vor ziemlich genau einem Jahr, stellte mit Wirecard erstmals ein Unternehmen des Deutschen Aktienindex einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Den Ausgang nahm die Affäre in Asien, genauer gesagt in der Wirecard-Niederlassung in Singapur. Mathias Peer, Korrespondent von wallstreet:online tv in Bangkok, hat sich mit dem Whistleblower getroffen, der die Verfehlungen ans Licht und die Aufklärung des Skandals damit ins Rollen brachte. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag