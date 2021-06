Nach der scheinbaren Stabilisierung der vergangenen Tage geht es für Bitcoin und Co am Dienstagmorgen wieder deutlich abwärts. Im Einklang mit dem schwachen Krypto-Gesamtmarkt verliert die digitale Leitwährung fast zehn Prozent. DER AKTIONÄR erklärt, was dahintersteckt und welche Chartmarke nun wichtig wird. Tagelang hatte der Bitcoin zuletzt um die Marke von 36.000 Dollar gependelt, nun geht es wieder eine Stufe tiefer: Am frühen Dienstagmorgen ist der Kurs erneut bis in den Bereich von 32.500 ...

