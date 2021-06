Endlich ist ein neuer DAX-Rekord im Kasten. Und das ganz ohne Dividendenschwindel. Bereits zweimal versuchte sich der DAX-Kursindex (der DAX, bei dem die Dividenden nicht automatisch reinvestiert werden) an seiner bisherigen Bestmarke von 2015. Viele Jahre scheiterten die Käufer mit einer beeindruckenden Treffsicherheit. Die großen Brüder aus Nordamerika zogen stets müde lächelnd am DAX vorbei. Doch nun ist es endlich so weit. Es darf gefeiert werden! Oder vielleicht doch nicht? Für erfahrene Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...