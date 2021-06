Singapur (ots/PRNewswire) - Verkauf und Kauf von Schiffen im Rahmen einer PandemiIm letzten Jahrzehnt verzeichnete der globale Schiffsmaklermarkt ein Wachstum auf Grund verschiedener Faktoren, darunter der zunehmender globaler Seehandel, sinkende Ölpreise, schnelles Wirtschaftswachstum und steigender Energieverbrauch. Unglücklicherweise hat die Pandemie die Schifffahrtsindustrie gestört und ihren Weg in den Schiffsverkauf und -kauf gefunden.Reisebeschränkungen erschwerten es den Käufern erheblich, die richtigen Schiffe zu beschaffen. Ebenso zwang ein kleinerer Pool von Käufern die Verkäufer dazu, ihre Schiffe mit Verlusten abzugeben. Verschärfte Sicherheitskontrollen vereitelten Schiffsinspektionen, die den Verkauf und Kauf weiter bedrohten - was Käufer und Verkäufer dazu veranlasste, ihre Entscheidungen zu überdenken.Marine Online hilft sowohl Käufern als auch Verkäufern, Störungen beim Verkauf und Kauf von Schiffen zu umgehen. Die Plattform ist geografisch nicht begrenzt und bietet ein breites Netzwerk, das als effektive Brücke zwischen Käufern und Verkäufern fungiert. Umfragen können nach einer erfolgreichen Transaktion auch von den autorisierten Dienstleistern von Marine Online weltweit durchgeführt werden.Bharat Bahl, der Vertriebs- und Einkaufsleiter von Marine Online, hob hervor: "In diesem schwierigen wirtschaftlichen Klima bringt unsere Plattform alle Käufer und Verkäufer effektiv zusammen. Darüber hinaus ist unser breites Netzwerk von autorisierter Dienstleistern in der Lage, notwendige Besichtigungen, Freigaben und andere maritime Dienstleistungen durchzuführen, egal wo sich das Schiff befindet. Das Team von Marine Online, bestehend aus erfahrenen Fachleuten, wird den gesamten Prozess überwachen und reibungslose und sichere Transaktionen gewährleisten."Marine Online ist eine kundenorientierte Plattform, die maritimen Fachleuten effektive Lösungen für den Verkauf und Kauf von Schiffen bietet. Bis heute hat Marine Online sowohl für Käufer als auch für Verkäufer weltweit Transaktionen durchgeführt, darunter in Indonesien, China, Singapur und Vietnam.Informationen zu Marine Online (Singapur) Pte LtdMarine Online ist die erste integrierte Plattform der Welt, die sich auf maritime Dienstleistungen für den globalen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und bietet über seine revolutionäre K.I.- und Big-Data-fähige Plattform verschiedene maritime Dienstleistungen für regionale Schiffs- und Frachteigner an. Mit seinem Portfolio von 8 wichtigen Dienstleistungen gestaltet Marine Online die Zukunft der Schifffahrt, indem es modernste Technologie nutzt, um Geschäftsmöglichkeiten und Verbindungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter marineonline.comPressekontakt:Media Relations+65-6571-5888marketing@marineonline.comOriginal-Content von: Marine Online (Singapore) Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156428/4935292