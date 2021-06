DJ XOLARIS wächst nach Frankreich und Luxemburg

Vaduz (pts006/08.06.2021/08:15) - Die XOLARIS Gruppe wächst kontinuierlich hin zu einer internationalen Strukturierungsplattform für Real Assets. Bereits am 1. Mai 2021 wurde das Büro in Paris eröffnet. Die Anzahl an Ländern, in denen Strukturierungs - und Fondsmanagementleistungen für AIFs angeboten werden können, wurde um Frankreich und Luxemburg erweitert. Länder wie Österreich, die Niederlande und Zypern sollen in den nächsten Monaten folgen.

"Unser Wachstum zeigt, dass für das Serviceangebot der 'Private Label Plattform' neben unseren derzeitigen Kernländern Deutschland und Liechtenstein auch Frankreich und Luxemburg ein zunehmend wachsender Bedarf herrscht. Dabei geht es weniger darum, dass wir unseren Kunden den Standort Luxemburg singulär anbieten wollen. Vielmehr schätzen es unsere Kunden, dass wir in den Gesprächen Lösungen über viele Länder hinweg anbieten können, und damit auch für unsere Kunden zu einem zentralen Ansprechpartner für deren Bedürfnisse im Bereich der internationalen Sachwertestrukturierung und Fondsmanagement werden. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen", so Stefan Klaile, Verwaltungsrat der XOLARIS AG.

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label - Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion".

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

