DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV



08.06.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

Your Family Entertainment AG: Familiensender Fix&Foxi Channel startet in Äthiopien und Eritrea bei afrikanischem Streaming-Anbieter habeshaview IPTV

München, Addis Abeba, 08.06.2021: Die Your Family Entertainment AG verkündet heute ihre neue Partnerschaft mit der äthiopischen Streaming-Plattform habeshaview. Der Pay-TV-Sender Fix&Foxi Channel und seine familienfreundlichen Programme stehen den Abonnenten von habeshaview ab sofort in englischer Sprache zur Verfügung. Die internationale Verbreitung des Fix&Foxi Channels wird somit weiter ausgebaut. Der Sender begeistert bereits Kinder und Familien in Europa, dem Mittleren Osten, Asien und Afrika. Die liebenswerten Zeichentrickfiguren Fix und Foxi präsentieren das abwechslungsreiche Programm aus Zeichentrick- und Live-Action-Sendungen, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Alle Serien und Filme werden sorgfältig ausgewählt, sind gewaltfrei und vermitteln positive soziale Werte. Mit seinen unterhaltsamen und lehrreichen Inhalten ergänzt Fix&Foxi Channel das bestehende Portfolio von habeshaview perfekt. Die Streaming-Plattform bietet eine breite Auswahl an nationalen und internationalen Kanälen an. habeshaview fokussiert sich dabei darauf, äthiopische Produktionen einem internationalen Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig hochwertige internationale Inhalte nach Ostafrika zu bringen. Tigist Kebede, Operational Director bei habeshaview, sagt: "Die Your Family Entertainment AG beweist seit langem ihr Engagement, jüngeren Zuschauer:innen unterhaltsame und qualitativ hochwertige Programme zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, Fix&Foxi Channel zur äthiopischen Streaming-Plattform habeshaview hinzuzufügen, da wir uns verpflichtet haben, unseren Kund:innen nur die besten Inhalte aus der ganzen Welt zu liefern." Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment, sagt: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit habeshaview zu beginnen und unseren Familiensender in noch mehr afrikanischen Gebieten verfügbar zu machen. Ich bin überzeugt, dass die Kund:innen von habeshaview das hochwertige Edutainment-Programm des Fix&Foxi Channels schätzen werden."



Über habeshaview Technology and Multimedia PLC.

habeshaview ist ein privates Medienunternehmen, das 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen produziert audiovisuelle Inhalte, die von Äthiopiens reichem kulturellen Erbe inspiriert sind - von seiner Geschichte, seinen Traditionen, seiner sozioökonomischen Entwicklung, seinem wirtschaftlichen Umfeld und seinem Tourismus bis hin zum aktuellen Geschehen. Ziel des Unternehmens ist es, den nationalen und internationalen Markt sowie die äthiopischen und eritreischen Diaspora-Gemeinschaften weltweit anzusprechen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.habeshaview.tv oder www.habeshaview.com oder laden Sie unsere App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.

Über Your Family Entertainment AG

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.



Kontakt bei habeshaview

PR & Communications

press@habeshaview.com

www.habeshaview.tv

user.habeshaview.tv

Kontakt bei Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer

Nordendstraße 64

80801 München, Deutschland

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv

08.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de