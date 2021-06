Die Emission war ein wichtiger Schritt der CC@One Properties Invest AG nach ihrer Gründung Ende 2020 mit dem Mandat, in den kommenden Jahren schrittweise bis zu 500 Mio. EUR einzuwerben.Zug - CC@ONE Properties Invest AG, eine international tätige Private-Equity-Investmentgesellschaft, hat erfolgreich eine Privatplatzierung eines vorrangig besicherten Schuldscheins in Höhe von EUR 50 Millionen abgeschlossen. Gegründet wurde das Unternehmen von der CC Trust AG, einem weltweit tätigen Family Office im Besitz des Schweizer Unternehmers Claudio Cisullo, und One United Properties SA.

