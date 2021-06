Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt startete schwächer in die neue Woche und dies obwohl die PEPP-Daten erneut unter Beweis stellten, dass die EZB die Flexibilität nutzt, so die Analysten der Helaba.Zwar gebe es Beteuerungen der EZB, zunächst für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen, und bei der Ratssitzung am Donnerstag würden die Analysten auch nicht mit einem Kurswechsel der Notenbank rechnen, dennoch sei das fundamentale Umfeld mit Risiken behaftet. Gute Konjunkturdaten und die Perspektive steigender Inflationsraten würden latent für Gegenwind sorgen. ...

