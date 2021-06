München (ots) - Ein Transatlantikflug in 10.000 Metern Höhe, eine Gruppe skrupelloser Flugzeugentführer und eine Frau mit einem schrecklichen Geheimnis: In der Rat Pack Produktion BLOOD RED SKY muss die junge Mutter Nadja sich ihrem finsteren Geheimnis stellen, um das Leben ihres Sohnes und der anderen Flugpassagiere zu retten. Denn was die Entführer nicht wissen: Nadja ist der letzte Vampir.Das deutsche Netflix Original von Regisseur Peter Thorwarth für ein nationales und internationales Publikum startet ab 23. Juli exklusiv und weltweit auf Netflix. Seine Weltpremiere auf der großen Leinwand feiert BLOOD RED SKY am 8. Juli auf dem Filmfest München.HIER geht's zum Teaser Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=untYFgckaa8)Inhalt:Nadja (PERI BAUMEISTER) befindet sich mit ihrem zehnjährigen Sohn auf einem Nachtflug von Deutschland nach New York, als plötzlich Terroristen die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen und das Leben der Passagiere bedrohen. Doch die Terroristen haben ihre Rechnung ohne Nadja gemacht, denn sie besitzt die Möglichkeit, ihren Sohn und die Passagiere zu beschützen. Sie steht vor einer folgenschweren Entscheidung: Soll sie ihrer dunklen Seite stellen, die sie seit Jahren unterdrückt? Plötzlich werden Jäger zu Gejagten und an Bord der Maschine beginnt ein gefährlicher Wettkampf gegen die Zeit und ums Überleben. Denn niemand weiß: Nadja ist der letzte Vampir.Peter Thorwarth, Autor und Regisseur: "Ich freue mich sehr, dass ich erstmals einen Genrefilm und direkt in dieser Größenordnung umsetzen konnte. Mit Netflix als Partner bekommt BLOOD RED SKY eine globale Bühne und kann weltweit die Fans begeistern."Sasha Bühler, Director Content Film EMEA Netflix: "Das Konzept von Peter Thorwarth und dem Team von Rat Pack Film zu BLOOD RED SKY hat uns schnell überzeugt. Der hohe Production Value und das Zusammenspiel der bekannten deutschen Schauspieler mit internationalen Stars sowie dem preisgekrönten Team hinter den Kulissen macht BLOOD RED SKY so besonders."Das bildstarke Netflix Original setzt auf temporeiche Actionszenen und ein SPFX-Make-Up von Weltformat. Produziert für ein nationales wie internationales Publikum, besticht BLOOD RED SKY durch erstklassige Stunts und aufwändiges SPFX des Oscar-Preisträgers Mark Coulier (u.a. Die Eiserne Lady, Grand Budapest Hotel, diverse Harry-Potter-Filme). Neben Peri Baumeister und US-Actionstar Dominic Purcell (Mission Impossible II, Prison Break) gehören auch Graham McTavish, Alexander Scheer, Kais Setti und Roland Möller zum Cast.Der Vampir-Action-Thriller ist eine Rat Pack Produktion von Produzent Christian Becker (Bang Boom Bang, Fack ju Göhte, die Jim Knopf-/ Wickie-Filme ) und Producer Benjamin Munz (Polar, Stung). Regie führte Peter Thorwarth (Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding, Was nicht passt, wird passend gemacht, Nicht mein Tag), der zusammen mit Stefan Holtz (Die Ibiza Affäre, Unter Verdacht - Verlorene Sicherheit) auch das Drehbuch schrieb. BLOOD RED SKY wurde gefördert vom FFF Bayern sowie dem Czech Film Fund.Darsteller*innen: Peri Baumeister, Dominic Purcell, Alexander Scheer, Kais Setti, Graham McTavish, Roland Møller, Gordon Braun, Chidi Ajufo, Kai Ivo Baulitz, Carl Koch uvm.Regisseur: Peter ThorwarthDrehbuch: Peter Thorwarth, Stefan HoltzProduzent: Christian BeckerProducer: Benjamin MunzPressekontakt:Constantin Film PresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Rat Pack Filmproduktion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106624/4935403