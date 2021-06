Flachau (ots) - Wenn der Berg ruft und das Mountainbike groovt!Seit Juli 2018 gibt es ein einzigartiges Mountainbike Highlight - den exklusiven, österreichischen Stoneman Taurista. Auf 123 Kilometern mit gewaltigen 4.500 Höhenmetern führt das Bike-Abenteuer "Stoneman by Roland Stauder powered by BIKE24" entlang satter Almwiesen, uriger Berghütten und den Gipfelkreuzen der Salzburger Sportwelt und Obertauern. Im Blick liegt dabei stets das über allem thronende Tauernmassiv. Ein überwältigendes Erlebnis für Mountainbiker, initiiert vom ehemaligen Gesamtweltcupsieger Roland Stauder.Die eindrucksvolle Bergkulisse derStoneman Taurista (https://www.stoneman-taurista.com/) EinstiegsorteFlachau (https://www.salzburgersportwelt.com/de/orte/flachau.html), Wagrain-Kleinarl (https://www.salzburgersportwelt.com/de/orte/wagrain-kleinarl.html),Altenmarkt-Zauchensee (https://www.altenmarkt-zauchensee.at/),Radstadt (https://www.salzburgersportwelt.com/de/orte/radstadt.html), Filzmoos (http://www.filzmoos.at), Forstau und Obertauern bildet die Kulisse für dieses außergewöhnliche Mountainbike-Abenteuer.In drei Etappen konzipiert, führt derStoneman Taurista (https://www.stoneman-taurista.com/) über das Hochgründeck und den Bergrücken des Aigenberges. Dann lockt schon der 1.768 Meter hohe Rossbrand. Ein überwältigender Rundumblick über 150 markante Alpengipfel - wie Dachstein, Bischofsmütze und die Hohen Tauern mit Großglockner - ist der Lohn. Richtung Süden passiert derStoneman Taurista (https://www.stoneman-taurista.com/) die Almidylle der Oberhütte. Über den 2.110 Meter hohen Königsanstieg mit der Überquerung der Tauern führt die Route nach Obertauern. Von dort aus verläuft die Tour über den Johanneswasserfall zum malerischen Gnadenalmgebiet und zurück zu den Talorten derSalzburger Sportwelt (https://www.salzburgersportwelt.com/).Mittlerweile gibt es bereits 5 Stoneman Strecken jeweils exklusiv für die Länder Italien, Deutschland, Schweiz, Belgien und Österreich. Wie seine vier Verwandten spiegelt auch der österreichische Stoneman die typische Erlebniswelt der Region in ganz besonderer Art wider. Neue Länder werden eingebunden und dadurch wächst die Stoneman Familie und wird kontinuierlich größer.Atemberaubende Panoramablicke auf das Tauernmassiv und eine Vielzahl der eindrucksvollsten Alpengipfel sind ein unvergesslicher Lohn auf der konditionell anspruchsvollen Stoneman-Strecke. Auf 123 Kilometern führt der Stoneman Taurista vorbei an den typischen Bergseen derSalzburger Sportwelt und Obertauern - Naturschönheiten in dessen glattem Wasser sich die umliegenden Gipfel spiegeln. Der in saftigem grün strahlende Almsommer lädt die ausgepowerten Stoneman-Starter zum Auftanken in den urigen Almhütten ein. Als krönender Abschluss locken die gemütlichen Bars im Ort zum Anstoßen auf den erfolgreichen Rad Tag.Von Mitte Juni bis Ende September im Salzburger Land - exklusiv für ÖsterreichMit diesem überwältigenden Naturerlebnis und einem unvergleichlichen lokalen Engagement haben die lokalen Akteure den Stoneman-Initiator Roland Stauder überzeugt. Die sehr gute Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Gemeinden der Salzburger Sportwelt und Obertauern war maßgeblich für den bisher so erfolgreichen Projektverlauf. Dabei passt der Stoneman Taurista als Angebot für ambitionierte Mountainbiker hervorragend zum breiten Sommersportangebot der Salzburger Sportwelt und Obertauern. Die ausgewiesene Rad- und Sportkompetenz ermöglicht es den Touristikern auch Spezialangebote, wie den Stoneman, mit sehr hoher Erlebnisqualität zu realisieren. Die ideale Lage mit einer Autostunde von Salzburg, zwei Autostunden von München und jeweils knapp zweieinhalb Autostunden von Innsbruck und Graz macht den Stoneman im Salzburger Land zu einem erstklassigen Ziel für Wochenendausflüge. Dies alles spiegelt sich auch in der Zahl der Stoneman Taurista Teilnehmer wider: Bereits über 6.100 Fahrer und Fahrerinnen haben den Stoneman Taurista in Angriff genommen. In diesem Sinne: Kopf aus, Abenteuer an.Das ist der Stoneman:Der "Stoneman by Roland Stauder powered by BIKE24" ist eine sportliche Challenge als beeindruckender Rundkurs entlang landschaftlicher Highlights auf den schönsten Trails der Region. Die Strecke kann je nach sportlicher Ambition an einem Stück oder in mehreren Etappen absolviert werden. Starterpakete inkl. Starterkarte sind an öffentlichen Ausgabestellen sowie bei den Logis-Partnern entlang der Strecke erhältlich. Diese sind voll auf Bike-Gäste eingestellt, verfügen über einen Bike-Wash, eine Bike-Garage und eine Mini-Werkstatt. Sie ermöglichen einen beliebigen Ein- und Ausstieg entlang des Rundkurses und überreichen die begehrte Stoneman-Trophäe.Stoneman Taurista dein Mountainbike Abenteuer (https://www.stoneman-taurista.com/)Pressekontakt:Salzburger SportweltGerhard Wolfsteiner5542 Flachaug.wolfsteiner@salzburgersportwelt.comwww.salzburgersportwelt.comOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64989/4935398