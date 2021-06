Vor den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten halten Dax-Anleger die Füße still. Der deutsche Leitindex kam am Dienstag mit 15.672 Punkten nicht vom Fleck. "Die Marktteilnehmer erhoffen sich Details über den möglichen Zeitpunkt für ein Eingreifen der US-Notenbank", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Den vollständigen Artikel lesen ...