In welchen Bereichen drohen am ehesten rechtliche Auseinandersetzungen für Privatpersonen? Und welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Häufigkeit verschiedener Streitigkeiten? ROLAND Rechtsschutz hat mehr als 414.000 Leistungsfälle aus dem vergangenen Jahr analysiert. Wie die Untersuchung der Leistungsfälle zeigt, die ROLAND Rechtsschutz im Jahr 2020 für Kunden übernommen hat, wirkte sich die Pandemie auf die Häufigkeit verschiedener Rechtsstreitigkeiten aus. So gerieten Privatkunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...