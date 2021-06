Berlin (ots) -- DUH gibt Gewinner des Preises am 9. Juni bekannt- Bildstarke Übergabe vor Firmensitz des Gewinners- Verbraucherinnen und Verbraucher haben online das dreisteste Greenwashing gewähltBerlin (ots) - Am morgigen 9. Juni gibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Gewinner des Goldenen Geiers 2021 bekannt, dem Schmähpreis für die dreisteste Umweltlüge des Jahres. Nominiert wurden die Unternehmen Tetra Pak, Schwarzkopf & Henkel, RWE, BMW-Motorräder und Nespresso. Knapp 25.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben online abgestimmt und mit großer Mehrheit das dreisteste Greenwashing gebrandmarkt.Den Preis überreicht die DUH direkt am 9. Juni um 11 Uhr am Unternehmenssitz des Gewinners. Die bildstarke Übergabe bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an.Die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz steht vor Ort für Interviews zur Verfügung. Wenn Sie vorab Informationen zur Übergabe erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an presse@duh.de.Die DUH will als Umwelt- und Verbraucherschutzverband mit dem Goldenen Geier und der Wahl der dreistesten Umweltlüge des Jahres auf die Problematik von Greenwashing aufmerksam machen. Sie will Verbraucherinnen und Verbraucher warnen und mit ihnen gemeinsam auch ganz konkret Produkte enttarnen, mit denen Menschen getäuscht werden. Letztendlich sollen Unternehmen dazu bewegt werden, ehrliche und ökologische Produkte auf den Markt zu bringen.Mehr Informationen zum Goldenen Geier 2021 finden Sie unter https://www.duh.de/goldenergeier.Zeitpunkt der Übergabe:Mittwoch, 9. Juni 2021 um 11 UhrTeilnehmende:Barbara Metz, Stellvertretende BundesgeschäftsführerinPressekontakt:Kontakt vor Ort:Matthias Walter, Pressesprecher: 0151 26749133DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/4935429