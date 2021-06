München (ots) - Wie Maklerinnen und Makler ihre Kund*innen mit einer leistungsstarken Zahnzusatzversicherung vor hohen Kosten bewahren können, schildern namhafte Expertinnen und Experten auf dem Kongress "Zahn. Zusatz. Zukunft", den die Münchener Verein Krankenversicherung erstmals am Donnerstag, 1. Juli 2021, veranstaltet.Kai Pätzmann, TV-Moderator und bekannt als Ringsprecher diverser Boxkämpfe, wird spannende Geschichten aus der Promiwelt erzählen und darüber informieren, was Zähne mit Siegen, Niederlagen, Erfolgen und Tiefschlägen zu tun haben. Die Zahnärztin Dr. Lena von Saldern wird moderne Zahnbehandlungsmethoden vorstellen und aufzeigen, was bei der Zahnprophylaxe zu beachten ist. Worauf es wirklich bei Zahnzusatzversicherungen ankommt, erfahren die Teilnehmer*innen vom Experten für Zahnzusatzversicherung, Maximilian Waizmann. Joachim Rahn und Klaudia Skoro vom Maklervertrieb des Münchener Vereins erklären, warum der neue Tarif wie ein Lucky Punch eingeschlagen hat. Vertriebstipps für die Ansprache der Versicherungskunden auf Facebook & Co. gibt Franziska Zepf, Social Media-Expertin und Drittplatzierte des Jungmakler-Awards 2019. Die Schlussglocke mit "Erfolge bevorzugt - wer lacht, gewinnt" läutet Potenzial- und Humorcoachin Carmen Goglin.Alle Teilnehmer*innen können ihre Fragen exklusiv an die Expert*innen im Live-Chat und nach dem Kongress in einer eigens eingerichteten Online-Lounge stellen. Der Münchener Verein sendet live aus der Hauptverwaltung der Versicherungsgruppe in München. Beginn am 1. Juli 2021 ist um 9.30 Uhr."Mit ZahnGesund haben wir im Sommer 2020 mit sehr günstigen Beiträgen und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis ein Hammerprodukt auf den Markt gebracht, das uns regelrecht aus der Hand gerissen wurde", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Unabhängige Vergleichsportale und Analysehäuser wie Check24, Verivox, Ascore, Softfair, Levelnine und Morgen & Morgen haben unsere ZahnGesund-Tarife mit 'sehr gut' oder 'exzellent' bewertet und auf Platz eins gesetzt. Zuletzt hat uns im März 2021 Stiftung Warentest zum Testsieger erklärt. Diesen Erfolg möchten wir im Rahmen des ZahnKongresses mit den Maklerinnen und Maklern teilen."Zahnzusatzversicherungen liegen im Trend und versprechen auch für die Zukunft ein hohes Wachstumspotenzial für Makler*innen und Vermittler*innen.Die Anmeldung ist über folgenden Link bis Montag, 28. Juni 2021 möglich:www.mv-maklernetz.de/zahnkongressMakler*innen können mit ihrer Teilnahme bis zu 90 Minuten Weiterbildungszeiten erwerben.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/4935465