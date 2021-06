Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Marktgeschehen hat sich belebt, nicht nur dank der AFD und des EFSF-Taps im Volumen von 2,5 Mrd. EUR, wobei ein Buch von 9,4 Mrd. EUR zusammenkam, so die Analysten der Helaba.Die EIB sei ebenfalls mit einer Aufstockung präsent gewesen. Auch im gedeckten Segment in Skandinavien habe es Bewegung gegeben. SCBC/SBAB sei aktiv gewesen und für heute habe die Eika Boilgkredit einen grünen Covered Bond angekündigt. Des Weiteren würden sich Hamburg, Cades, ADB und die Bank of New Zealand in der Pipeline finden. ...

