München (pts011/08.06.2021/10:00) - Über 35.000 Stammzellen-Transporte in über 15 Jahren auf allen sechs Kontinenten: Unsere Kuriere leisten Außerordentliches - und sind für uns Helden, die jeden Tag im Kampf gegen den Blutkrebs alles geben, was in ihrer Macht steht.

Als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (Quelle: Focus-Business 04/2019) und vom Online-Portal Kununu als Top Company mit dem Prädikat "Von Mitarbeitern empfohlen" ausgezeichnet ist die Ontime Onboard Courier GmbH täglich im Einsatz, um weltweit den Kampf gegen den Blutkrebs zu gewinnen. Das Münchener Unternehmen mit weiteren Standorten in Köln und Chicago ist Spezialist für den Transport von Stammzellen- und Knockenmarkspenden, die sicher und so schnell wie möglich vom Spender zum Patienten gelangen müssen. Diese Logistik stellt die essenzielle Basis dar, damit Ärzte die lebensnotwendigen Operationen durchführen können. Ontime Onboard Courier ist damit ein wichtiges Bindeglied bei den lebensrettenden Maßnahmen über den gesamten Globus.

Doch nur mit Hilfe jedes einzelnen Kuriers kann die Ontime Onboard Courier GmbH diese Herausforderungen jeden einzelnen Tag meistern - 24 Stunden, 7 Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr. Besonders die letzten 14 Monate haben das Unternehmen und seine Kuriere vor ganz spezielle Probleme gestellt: Durch die Pandemie geschlossene Flughäfen, starke Restriktionen bei der An- und Abreise und weltweite Lockdowns sorgen dafür, dass die Stammzellen- und Knochenmarkspenden unter extrem erschwerten Bedingungen transportiert werden müssen, wobei jedoch jede Sekunde zählt. Doch die Kuriere von Ontime Onboard Courier geben jeden Tag und jede Nacht alles, um trotz dieser Umstände Leben zu retten.

Jeder, der täglich alles gibt, um weltweit Leben im Kampf gegen den Krebs zu retten, ist ein Held

Eine hohe Wertschätzung den eigenen Kurieren gegenüber ist der wichtigste Aspekt überhaupt, damit ein weltweites medizinisches Logistik-System so perfekt funktioniert. Aus diesem Grund hat Ontime Onboard Courier die Kampagne Daily Hero ins Leben gerufen. "Unsere Kuriere sollen wissen, dass wir nur dank ihnen so erfolgreich sein können", sagt Dr. Dieter Kraft, Geschäftsführer der Ontime Courier GmbH. "Unsere Kuriere leisten Außerordentliches und Heldenhaftes jeden einzelnen Tag - und aus diesem Grund haben sie den Titel Daily Hero mehr als verdient."

Mit Hilfe eines Sub-Brandings der besonderen Art setzt die Ontime Onboard Courier GmbH diese Kampagne um: Das eigene Corporate Branding tritt hier fast komplett in den Hintergrund, denn es geht ausschließlich um die Kuriere, nicht um das Unternehmen. Weltweite Lounges, in denen sich die Helden an jedem Standort auf der Welt wertgeschätzt fühlen, sind nur der Anfang.

Neben der Lounge im Headquarter wurde bereits eine Lounge in der Gift of Life Registry in Boca Raton (Florida) eröffnet. Jay Feinberg, Gründer von Gift of Life, ist beeindruckt: "Kuriere spielen eine entscheidende Rolle, um lebensrettende Spender mit Patienten zu verbinden, die sie brauchen. Wir freuen uns sehr, diese Daily Heroes in der Ontime Courier Lounge im Hauptquartier von Gift of Life begrüßen zu dürfen - einem speziellen und einladenden Ort, an dem sie Erfrischungen und eine Pause genießen können. Gemeinsam sind wir in der Lage, eine sichere und schnelle Lieferung von Transplantaten zu gewährleisten und unseren Kurierpartnern einen Moment Auszeit zu bieten."

Wie es mit der Daily-Hero-Kampagne weitergeht, wird noch nicht verraten. Aber eines steht fest: Ontime Onboard Courier wird seine Daily Heroes immer unterstützen, auf jedem Transport - für jeden Patienten - rund um die Uhr, rund um die Welt!

Mehr Informationen zum Unternehmen Ontime Onboard Courier GmbH erhalten Sie über folgenden Link: https:// www.onboard-courier.com

