Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials bewegt sich im Bereich der 57er Marke, so die Analysten der Helaba.Diese habe sich in der Vergangenheit bereits als sehr robuste Unterstützung herauskristallisiert. Angesichts dessen und der Tatsache, dass der mittelfristige Trend (Spreadausweitung) noch immer nach oben zeige, könne unterstellt werden, dass derzeit einmal mehr die Weichen für den nächsten Bewegungsimpuls gestellt würden. Auch der steile Anstieg des STOXX 600-Bankenindex, verbunden mit einer möglichen Topbildung, würden für diese These sprechen. ...

