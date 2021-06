Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass verzeichnete den sechsten Anstieg in Folge und kletterte im Mai auf 44,8 Punkte, so die Analysten der DekaBank.Es falle jedoch nach wie vor schwer, hieraus Aussagen über die zukünftige Geldpolitik abzuleiten. Denn die sehr hohen Werte der Konjunktursäule würden eine wirtschaftliche Erholung widerspiegeln, die die EZB ausdrücklich unterstützen wolle. Gleichzeitig führe sie die Anzeichen für einen zunehmenden Preisauftrieb, die sich in der Inflationssäule niederschlagen würden, zum größten Teil auf temporäre Einflüsse zurück. ...

