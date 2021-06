München (ots) - Sondersendung am 10. Juni 2021 um 20:15 Uhr im ErstenModeration: Tina Hassel und Oliver KöhrAnnalena Baerbock hat ihre Ambitionen auf das Kanzleramt klar formuliert. Doch nach der harmonischen Kanzlerinnenkandidaten-Kür und der bisher demonstrativen Geschlossenheit der Partei werden nun erste Risse sichtbar: Die beiden Parteichefs scheinen in sicherheitspolitischen Fragen uneins. Und: Der Basis ist das Wahlprogramm nicht links, nicht konkret genug. Über dreitausend Änderungsanträge haben den Parteivorstand zum Entwurf des Programms erreicht - so viele wie noch nie. Dabei zeigt sich das wiederkehrende Dilemma der Grünen: Positionieren sie sich zu radikal und drohen mit Verboten, verprellen sie die sympathisierende bürgerliche Mitte - doch mit allzu vagen Äußerungen und dem Offenhalten von Optionen riskieren sie die Unterstützung der Kernwählerschaft. Der Frontfrau der Grünen unterlaufen nun auch zahlreiche Fehler und bringen sie in die Defensive.Wie will Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin die Parteibasis und den Vorstand einen? Welche Zugeständnisse macht sie der Parteilinken und wie will sie gleichzeitig die bürgerlichen Wähler:innen gewinnen?Diese und andere Fragen stellen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr Annalena Baerbock am 10. Juni in der 15-minütigen Sondersendung "Farbe bekennen" im Ersten.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kristin JoachimPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4935673