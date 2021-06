Berlin (ots) - Ab heute können sich engagierte Nachbarschaftsprojekte unter nachbarschaftspreis.de für den Deutschen Nachbarschaftspreis bewerben. Die nebenan.de Stiftung kürt dabei 16 Landes-Siegerprojekte und fünf Themen-Siegerprojekte. Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist mit insgesamt 57.000 Euro dotiert und wird von der Deutschen Fernsehlotterie, dem Deutschen Städtetag, der Diakonie Deutschland, EDEKA und Wall unterstützt.Mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis zeichnet die nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/)jedes Jahr engagierte nachbarschaftliche Initiativen aus, die sich für ein offenes, lebendiges und solidarisches Miteinander in ihrem lokalen Umfeld einsetzen. Erstmalig werden in diesem Jahr zusätzlich zu den 16 Landespreisen auch fünf Themenpreise vergeben: Generationen, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum sowie Vielfalt. Die fünf neuen Kategorien spiegeln die große Bandbreite des nachbarschaftlichen Engagements wider."Lokales Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung globaler Probleme. So stärken viele engagierte Nachbarschaftsprojekte nicht nur das gute Miteinander vor Ort, sondern helfen auch im Kleinen die großen gesellschaftlichen Themen anzugehen."Sebastian Gallander, Geschäftsführer der nebenan.de StiftungBis zum 18. Juli 2021 können sich engagierte Nachbar*innen und Gruppen, Nachbarschaftsvereine, Stadtteilzentren, gemeinnützige Organisationen und Sozialunternehmen online unter www.nachbarschaftspreis.de bewerben. Gesucht werden Projekte aus diversen Bereichen - von der klassischen Nachbarschaftshilfe über Viertelverschönerungs- oder Integrationsinitiativen für neue Nachbar*innen bis hin zu Begegnungsprojekten zwischen älteren und jüngeren Menschen. Die Preise werden im Herbst 2021 vergeben.NEU IN DIESEM JAHRFünf Themen-KategorienGenerationenDie Kategorie Generationen umfasst Projekte, die den generationsübergreifenden Austausch innerhalb der Nachbarschaft beleben und Möglichkeiten schaffen, voneinander zu lernen. Hierzu zählen unter anderem Projekte für und von Senior*innen, Familien, Kindern und Jugendlichen. Projekte in dieser Kategorie verhindern Vereinsamung im Alter oder soziale Isolation im digitalen Alltag - sie sorgen für ein lebendiges Miteinander zwischen Jung und Alt.Kultur & SportDie Kategorie Kultur & Sport umfasst unter anderem Projekte, die kreative und musikalische Verwirklichung innerhalb der Nachbarschaft ermöglichen oder sportliche Aktivitäten in der Nachbarschaft fördern und damit Bewegung in den Alltag bringen.NachhaltigkeitDie Kategorie Nachhaltigkeit umfasst Projekte, die ressourcenschonende Nachbarschaftsinitiativen vorantreiben. Dazu zählen unter anderem Projekte, die sich mit regionalen und gesunden Lösungen für Ernährung beschäftigen sowie Projekte, die das Umweltbewusstsein auf lokaler Ebene fördern. Denn auch mit vielen kleinen Schritten können wir einen wichtigen Beitrag für ein gesünderes Klima leisten.Öffentlicher RaumDie Kategorie Öffentlicher Raum umfasst unter anderem Projekte, die zur Aufwertung oder Verschönerung des Wohnumfeldes beitragen und die Nachbarschaft lebenswerter machen. Insbesondere die Gestaltung und Schaffung von nachbarschaftlichen Treffpunkten spielen hier eine Rolle, aber auch die Bewahrung von gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen, Sport- und Spielstätten.VielfaltDie Kategorie Vielfalt umfasst unter anderem Projekte, die Begegnung und Gemeinschaft, Teilhabe, Inklusion und Integration fördern und einen demokratiefördernden, interkulturellen und interreligiösen Austausch ermöglichen. So bunt wie das Leben selbst ist, ist auch diese Kategorie.Über die nebenan.de StiftungDie nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de/) ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert konkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Neben dem Deutschen Nachbarschaftspreis organisiert die Stiftung jährlich den bundesweiten Tag der Nachbarn, um Menschen, die sich sonst nur flüchtig in der Nachbarschaft begegnen, zusammenzubringen und somit den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die nebenan.de Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk aus Partnern in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.Pressekontakt:Mira Hein / Tel: 030 - 346 55 77 64 / E-Mail: presse@nebenan-stiftung.deOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129932/4935686