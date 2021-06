Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:31 liegt der ATX TR mit -0.31 Prozent im Minus bei 7047 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +5.40% auf 78.1 Euro, dahinter Zumtobel mit +3.72% auf 8.775 Euro und Polytec Group mit +1.63% auf 12.44 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15711 (+0.22%, Ultimo 2020: 13719). - Vola, Beta und Korrelation: AT&S, SBO und Bawag- Mayr-Melnhof in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace- Donaustadt-Index seit Launch mehr als 30 Prozent im Plus- PIR-News: Verbund, RBI, Do&Co, Lenzing, Post, Zumtobel, Wienerberger - Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: OMV, Wienerberger, UBM und weitere Aktien auffällig- Online-Modehändler About You geht am 16. Juni an die Frankfurter Börse- ...

