Köln (ots) - Beim diesjährigen Fotowettbewerb "Magic Moments 2021" dreht sich alles um magische Momente und einzigartige Augenblicke. Denn auch in besonders herausfordernden Zeiten gibt es schöne und kostbare Momente, die es Wert sind, auf Fotos festgehalten zu werden. Daher ruft Pixum Fotografie-Begeisterte dazu auf, ihre besonderen Momente bis zum 31. Dezember 2021 über die Aktionsseite https://www.pixum.de/fotowettbewerbe einzureichen. Alle Teilnehmer haben die Chance auf eine Portugal-Traumreise für zwei Personen in den Alentejo inkl. Mietwagen sowie weitere attraktive Preise.Ganz egal ob Handyfotograf, ambitionierter Hobby-Fotograf oder Profi: Beim internationalen Pixum Fotowettbewerb "Magic Moments 2021" haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, bis zu zehn ihrer schönsten Motive in vier verschiedenen Kategorien einzureichen. In der ersten Kategorie werden lustige Fotos gesucht und solche aus besonders glücklichen Momenten, ganz nach dem Motto: "Good vibes only". Die weiteren Kategorien umfassen Naturfotografien sowie Tier- und Hochzeitsfotos.Mitmachen und erstklassige Preise gewinnen!Auf dem 1. Platz wartet eine 7-tägige Portugal-Traumreise in die Region Alentejo für zwei Personen inkl. Mietwagen und Aufenthalt im 5 Sterne Design Boutique Hotel "Torre de Palma" (Halbpension, Zimmerkategorie: Superior). Die traumhafte Portugal-Reise wird zur Verfügung gestellt von "Turismo do Alentejo". Darüber hinaus warten ein iPhone 12 Pro, ein E-Scooter, eine DJI Osmo Pocket Action Video Cam, Systemkameras und viele weitere Preise auf die glücklichen Gewinner/-innen. Alle Plätze enthalten zusätzlich umfangreiche Pixum Produktgutscheine.Mehr Informationen zum Pixum Fotowettbewerb unter https://www.pixum.de/fotowettbewerbe.Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4935718