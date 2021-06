DJ Scholz dringt auf "neues Handeln" in der Wirtschaftspolitik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Corona-Krise als eine "Zäsur" für die kommende Wirtschaftspolitik in Deutschland bezeichnet. "Die Zeit des plan- und strategielosen 'Weiter so' in Deutschland ist zu Ende", sagte Scholz bei einer Konferenz des SPD-Wirtschaftsforums. Heute und erst recht in den kommenden Jahrzehnten seien die Herausforderungen groß. Auch ohne die Coronavirus-Pandemie wäre dies so gewesen, "so aber ist Corona eine Zäsur". Nun müsse man die Corona-Krise zum Anlass nehmen, alles auf den Prüfstand zu stellen.

"Wir brauchen nicht nur neue Ideen, wir brauchen auch neues Handeln", forderte der SPD-Kanzlerkandidat. Scholz bekräftigte dafür seinen Plan, sich nach der Wahl auf die vier "Zukunftsmissionen" Mobilität, Klima, Digitalisierung und Gesundheit zu konzentrieren. Es müsse ein "ganz großer Plan" zusammengebracht werden. "Den würde ich gerne schmieden."

June 08, 2021

